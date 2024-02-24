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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الجزار يعلن عن طرح تكميلي لوحدات سكنية بمشروع "جنة"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لـ480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وكذلك طرح تكميلى لـ٨٣٩ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٥٧م٢ و٩٣م٢، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز،  والمواقع،  والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان،  اعتباراً من يوم الأحد ٣/٣/٢٠٢٤.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر، خلال الفترة من ١٥/١/٢٠٢٣، وحتى ١٦/٢/٢٠٢٣، والمتقدمين ولم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية  بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من ١٧/١٢/٢٠٢٣، وحتى ١١/١/٢٠٢٤، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

مشروع جنة مدينة 6أكتوبر العبور