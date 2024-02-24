أطباء بلا حدود: مجمع ناصر الطبي في خان يونس لا يزال محاصرا

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا.

وأضافت منظمة “أطباء بلا حدود”، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن سلطات الاحتلال لا تسهل عملية إجلاء مرضى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفى الميداني.

وأكدت المنظمة، أن قوات الاحتـلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها، مشيرة إلى أنهم قلقون جدا لاستمرار احتجاز طواقمنا الطبية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأهالي والنازحون في مناطق شمالي قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا.

وتابعت ،"المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي".