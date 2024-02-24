ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أطباء بلا حدود: مجمع ناصر الطبي في خان يونس لا يزال محاصرا

منظمة أطباء بلا حدود
منظمة أطباء بلا حدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا.

وأضافت منظمة “أطباء بلا حدود”، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن سلطات الاحتلال لا تسهل عملية إجلاء مرضى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفى الميداني.

وأكدت المنظمة، أن قوات الاحتـلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها، مشيرة إلى أنهم قلقون جدا لاستمرار احتجاز طواقمنا الطبية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأهالي والنازحون في مناطق شمالي قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا.

وتابعت ،"المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي". 

قوات الاحتلال أطباء بلا حدود