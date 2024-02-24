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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

11 شركة مصرية تشارك بأكبر معرض أدوية في أوغندا

جانب من المعرض
جانب من المعرض
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شاركت 11 شركة مصرية من قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في معرض Ughanda pharma health care خلال الفترة من 22 إلي 24 فبراير الجاري وهو أحد أكبر المعارض المتخصصة في أوغندا، وذلك ضمن رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأفريقية بنسبة 10 إلي 15% وفق الخطة المستهدفة من وزارة الصناعة والتجارة.

 

ونظم المشاركة المصرية في معرض أوغندا أكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

 

ويعتبر المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الأدوية و المستلزمات الطبية و الرعاية الصحية بشرق أفريقيا ، حيث شارك بالدورة السابقة للمعرض أكثر من 115 عارض من 8 دول، وزار المعرض أكثر من 3100 زائر.


ويحظى المعرض بمشاركة دولية موسعة من خلال شركات من  دول (أوغندا – كينيا – تنزانيا -الهند – الإمارات – تركيا – بنغلاديش – رواندا – إنجلترا – أمريكا).

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