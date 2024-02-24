الأغلبية ألمان.. مطار مرسى علم الدولي يستعد لاستقبال 24 ألف سائح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، نحو 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات على متن 120 رحلة طيران أوروبية خلال الأسبوع الجاري.

وكشف جدول تشغيل الرحلات المعلن، ارتفاع حركة وصول رحلات الطيران الأسبوع الجاري، وأن الألمان والتشيك والبولنديين في صدارة الجنسيات التي تزور مرسي علم.

وأوضح بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين باللبحرالاحمر، أن أغلب الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع المقبل من عدة دول أوروبية، على رأسها المانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا، وأن معدلات الوصول تدل على مؤشر مشجع ومستمر في التدفق خلال أشهر الشتاء الدافئ في مرسي علم.

و أكد، نقيب المرشدين، أن مدينة مرسى علم، تشهد انتعاشة سياحية بزيادة رحلتي طيران عن الأسبوع الماضي، ووصول الكثير من سياح أوربا لمدينة مرسى علم.