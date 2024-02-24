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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: هجوم الحوثيين على السفينة "روبيمار" أدى لتسرب نفطي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن هجوم جماعة الحوثي على سفينة الشحن "روبيمار" المملوكة للمملكة المتحدة يوم الأحد الماضي؛ أدى إلى تسرب نفطي بطول 29 كيلو مترا وأضرار جسيمة.

وذكرت القايدة المركزية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - أن سفينة الشحن كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم؛ ما أدى لحدوث التسرب؛ مما قد يفاقم هذه الكارثة البيئية. 

ونددت "سنتكوم" بتجاهل الحوثيين للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية وما ينتج عنها من تهديد لقطاع صيد الأسماك والتجمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية.

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