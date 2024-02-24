ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 7 صواريخ حوثية معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن القوات الأمريكية، قامت بتدمير 7 صواريخ كروز مضادة للسفن، تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كما أضافت، إن تلك الصواريخ كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر، وقامت القيادة المركزية الأمريكية بتحديد أماكن الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين باليمن.

كما أوضحت المركزية الأمريكية، أن الضربات الأمريكية يتم تنفيذها بهدف حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وحتى تكون المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

القيادة المركزية الأمريكية تدمير 7 صواريخ حوثية اليمن البحر الاحمر