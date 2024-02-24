القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 7 صواريخ حوثية معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن القوات الأمريكية، قامت بتدمير 7 صواريخ كروز مضادة للسفن، تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كما أضافت، إن تلك الصواريخ كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر، وقامت القيادة المركزية الأمريكية بتحديد أماكن الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين باليمن.

كما أوضحت المركزية الأمريكية، أن الضربات الأمريكية يتم تنفيذها بهدف حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وحتى تكون المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.