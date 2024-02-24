قوات الاحتلال تقصف منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفًا على منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات في شمال قطاع غزة، ووصل، منذ قليل، عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال لمدينة دير البلح وسط القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار والقذائف بشكل مكثف، على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد، يوم الجمعة، أكثر من 24 مواطنًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين والمفقودين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا لعائلة "أبو زعيتر" بحي بشارة في دير البلح، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.