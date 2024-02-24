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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارة جوية على بلدة رامية جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارة جوية استهدفت بالصواريخ الأطراف الشمالية لبلدة رامية جنوب لبنان.

ومساء أمس الجمعة، شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على جبل بلاط وأطراف بلدة زبقين في جنوب لبنان.

كما نفذ حزب الله اللبناني، ردًا على الغارات الإسرائيلية، قصفًا استهدف مواقع المالكية ورويسات العلم والرادار الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، كما أكد على ضرب موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية وتحقيق إصابات مباشرة بها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تنفذه عدة غارات جوية بطائرات حربية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، يوم الخميس الماضي، وأوضح أن الأهداف كانت مبنى في مارون الراس وغارة على كفركلا مستهدفة البنية التحتية لمواقع تابعة لحزب الله ، كما نفذ قصفًا على مواقع إطلاق صواريخ جنوب لبنان بالمدفعية. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب الله اللبناني أطلق صاروخين مضادين للدبابات على شمال إسرائيل، وأوضح أن أحد الصاروخين استهدف منزلًا في يوفال وأصاب الصاروخ الثاني منطقة مفتوحة قرب كريات شمونة.

الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بلدة رامية جنوب لبنان