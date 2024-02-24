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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بتنفيذ قصف مدفعي على شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال، أمس الجمعة، مذبحة جديدة في دير البلح، حيث استشهد أكثر من 24 مواطنًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين والمفقودين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا لعائلة "أبو زعيتر" بحي بشارة في دير البلح، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه نتيجة القصف المكثف على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ140 على التوالي، تزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، ليصل إلى 29514 شهيدًا، بالإضافة إلى 69616 مصابًا.

قصف مدفعي إسرائيلي رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة