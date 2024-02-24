الجيش الأمريكي: هجوم الحوثيين على السفينة "روبي مار" أدى لتسرب نفطي وأضرار جسيمة

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن الهجوم الحوثي على السفينة "روبي مار"، يوم الأحد 18 فبراير 2024، أدى إلى تسرب نفطي وأضرار جسيمة.

كما أضافت المركزية الأمريكية، أن جماعة الحوثيين استهدفت سفينة بريطانية كانت تحمل نفطًا وأسمدة ، ونتج عن تلك الاستهداف بقعة كبيرة من نفط في البحر بطول 18 ميلًا ، وكانت السفينة تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة.

وفي وقت سابق، كشفت القيادة المركزية الأمريكية، عن تعرض سفينة أمريكية لأضرار طفيفة نتيجة هجمات في خليج عدن، وقالت المركزية الأمريكية أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة "إم في سي تشامبيون" في خليج عدن.