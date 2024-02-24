إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالفيوم

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين بمحافظة الفيوم نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، والتي جرت وسط إشراف قضائي كامل، وتم اختيار 7 مرشحين من 18 مرشحًا خاضوا الانتخابات.

وقال المستشار ممدوح اسماعيل طايع، رئيس اللجنة القضائية العامة لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين أن أعضاء الجمعية العمومية 10500 صوتا، وأن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 1820 مهندس ومهندسة.

وأضاف أن النتيجة أسفرت كالاتى؛ فى شعبة كهرباء حصل المهندس محمد سعيد عبد المجيد على 1237 صوتا، وفى شعبة ميكانيكا حصل المهندس نصر كامل يعقوب على 555 صوتا.

وفى شعبة مدنى حصل المهندس اسلام جيوشي على 969 صوتا، وحصل المهندس زياد أبو الحارث على 778 صوتا، وحصل المهندسة فاطمة عبد الفضيل على 744 صوتا، وحصل توفيق مختار محجوب على 844 صوتا، وفى شعبة عمارة حصلت المهندسة دينا ناصر الحصرى على 741 صوتا.

وقد شهدت الانتخابات منذ الساعات الأولى من بداية أعمال التصويت، توافدا للمهندسين وأنصارهم داخل نادى محافظة الفيوم وسارت الانتخابات هادئة طوال فترة التصويت وحتى إعلان النتيجة دون أي مشاكل.

وحرص أنصار المرشحين على توزيع البرامج الانتخابية، على مدار اليوم، دون الإخلال بنظام الانتخابات.