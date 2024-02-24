وصول مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف منزل في مخيم المغازي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، أن أكثر 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف، بالإضافة إلى النقص الحاد في المعدات الطبية، والحصار المستمر للمستشفيات في قطاع غزة.

واستشهد، يوم الجمعة، أكثر من 24 مواطنًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين والمفقودين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا لعائلة "أبو زعيتر" بحي بشارة في دير البلح، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.