برلمانية: صفقة «رأس الحكمة» لا يمكن التشكيك فيها أو التقليل منها

قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة لا يمكن التشكيك فيها أو التقليل منها، لافتة إلى أن أثرها سيأتي على مرحلتين.

وأوضحت «المزلاوي»، أنه على المدى القريب سيتبعها انخفاض حاد في أسعار الدولار والذهب وعشرات السلع، أما على المدى البعيد فيمكن القول أن مشاريع مدينة "رأس الحكمة" ستكون بمثابة مدن إماراتية على أرض مصرية مُجسدة إبهار وإبداع عمراني، فضلًا عن أنها ستكون ملتقى لكيانات دولية ورؤوس أموال ومؤسسات وموانئ عالمية، وصولًا إلى ارتفاع قيمة راتب العامل والموظف بها.

وأضافت: أن العائد الكبير من الصفقة لم يتوقعه أكثر المتفائلين، إذ إن 35 مليار دولار خلال شهرين في الخزينة المصرية تشير إلى جهد عميق دام لسنوات بين الأطراف ويدلل مع نجاح الصفقة أن مصر ما تزال قادرة.