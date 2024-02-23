الزهور يتوج بكأس المركز الثاني في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة

توج نادي الزهور الرياضي بكأس المركز الثاني في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة مرحلة 12 سنة التي اختتمت مؤخرًا في استاد القاهرة الدولي والتي شملت ايضًا منافسات مرحلة 11 سنة.

واستطاع أبطال الزهور حصد 29 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي والتتابع منها 5 ذهبيات.

وجاءت الميداليات كالتالي: يوسف عبد الملك (ذهبيتين وفضية)، حمزة مجدي (فضيتين وبرونزيتين)، زين الدين طه (فضية وبرونزية)، آسر غريب (فضية)، هنا خاطر (فضيتين وبرونزية)، ميرنا طه (فضيتين)، لمى متولي (فضية)، سما وائل (فضية وثلاث برونزيات)، شذى محرز (ثلاث برونزيات)، جودي أسامة (برونزيتين)، ماهي مراد (برونزيتين)، فاطيما عمرو طارق (ذهبيتين و 4 فضيات وبرونزيتين)، كنزي عمرو محمد (ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين)، ريم رضا (فضيتين وبرونزية)، مريم محمود (فضية وبرونزيتين)، جودي وليد (فضية وبرونزية)، ملك محمود (برونزية)، سلمى تامر (برونزية)، مايا تامر (برونزية)، فريدة هشام (برونزية)، سما أحمد (برونزية)، ياسين أحمد سامي (ذهبية).

ويقود فريق نادي الزهور للسباحة جهاز فني مكون من: المدير الفني اياد خليل، والمدربين أحمد سيف الدين، وعاطف رضوان، وابراهيم ابو طالب، وأحمد نبيل، ومحمود حلمي، واحمد سليم و عبد الله عاطف ، و احمد كمال، والإداريان هيثم عبد العظيم وسعيد عبد الكريم.

واستطاعت فرق السباحة بنادي الزهور تحقيق طفرة في النتائج خلال المواسم الماضية خاصةً مع الاهتمام الذي يعطيه مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش للرياضة بشكل عام.