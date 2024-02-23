سقوط طائرتين جنوب روسيا واشتعال النيران في إحداهما

أعلنت السلطات الروسية عن سقوط طائرتين في منطقة كانفسكي بإقليم كراسنودار جنوبًا، واشتعال النيران في إحداهما، وامتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأوضحت خدمة الطوارئ الإقليمية في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

وأضاف البيان أن الحادث وقع حوالي الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي، وأن الطائرتين سقطتا بالقرب من مزرعة ترودوفايا أرمينيا في منطقة كانيفسكي.

وأشار البيان إلى أن النيران اشتعلت في الطائرة ومزرعة القصب، وامتدت إلى مساحة تقدر بحوالي 250 مترًا مربعًا.

وأكد البيان أن المباني السكنية ليست في خطر، ولا توجد إصابات بين سكان المزرعة.

وأوضحت السلطات أن 40 فردًا و14 قطعة من المعدات المدنية يشاركون في جهود مكافحة الحرائق، كما تعمل وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة في الموقع للتعامل مع الحادث.

ولم تُعرف بعد أسباب سقوط الطائرتين، بينما يجري التحقيق في الحادث.