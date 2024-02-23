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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أحمد عبدالله : صفقة رأس الحكمة نقطة جذب للاستثمار المباشر

احمد عبد الله
احمد عبد الله
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قال المهندس أحمد عبد الله نائب وئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، إن الصفقة التي تم توقيعها اليوم بين وزير الاسكان المصري، ووزير الاستثمار الاماراتي بمثابة انعكاس لثقة المستثمر الاجنبي في القيادة السياسية في مصر، و تؤكد أيضا علي متانة العلاقات المصرية الإماراتية الراسخة. 
وأضاف عبد الله فى تصريحات خاصة، أنه كما ذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الصفقة  ستكون امتداد لصفقات عديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وأنها خطوة من خطوات عديدة سترفع من الاقتصاد المصري و ستكون نقطة جاذبة للاستثمار لمصر كلها في كافة المجالات و ليس القطاع العقاري فقط.
واعتبر أن ان المشروع خطوة جيدة لجذب الاستثمار المباشر الاجنبي، مؤكدا أن مثل هذه الصفقات تساهم في توفير العملة الاجنبية التي تدعم الاقتصاد المصري وترفع من تصنيفه دوليا.

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