طائرة مساعدات سلوفينية تصل إلى الأردن لمساندة غزة

وصلت إلى مطار ماركا العسكري الأردني، مساء الجمعة، طائرة عسكرية سلوفينية من نوع (C17) تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى المطار السفير السلوفيني في مصر ساشو بودلسنيك، والقنصل السلوفيني الفخري في عمّان علي حيدر مراد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية في مساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه.

وأكد السفير بودلسنيك أن هذه المساعدات تأتي تعبيرًا عن تضامن جمهورية سلوفينيا مع الشعب الفلسطيني، ومساهمة في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

من جانبه، أعرب القنصل مراد عن شكره وتقديره لجمهورية سلوفينيا على هذه المساعدات، التي تُعدّ تجسيدًا للروابط الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وتُعدّ هذه المساعدات امتدادًا لسلسلة من المساعدات التي قدمتها سلوفينيا للشعب الفلسطيني في الأعوام الماضية، إيمانًا منها بأهمية دعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.