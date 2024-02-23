العضو المنتدب لشركة الأولى : مشروع الحكمة صفقة مذهلة وعائده الدولاري ينعش الاقتصاد المصري

وصف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، مشروع رأس الحكمة بأنه صفقة مذهلة، موضحا أن رقم 35 مليار رقم ضخم إن دل على شئ فإنه يدل علي أهمية الموقع و أن الدولة المصرية جاذبة للاستثمار المباشر بشكل كبير.

وأضاف عبد الحميد من خلال تصريحات خاصة، أن هذه الإجراءات مهمة جدا في مثل هذا التوقيت، بالإضافة إلى أن خفض مديونيات مصر 11 مليار دولار، سينعكش الاقتصاد المصري بشكل ايجابي.

وأشار الى توفير سيولة 24 مليار دولار خلال شهرين، وهو أكثر من ربع احتياج الدولة السنوي، وكذلك توفير سيولة دولارية جيدة جدا في البنوك المصرية، ومنها أيضا سداد الفجوة الموجودة حتي نهاية عام 2025.

وأشاد بإعلان دكتور مصطفي مدبولي عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات متنوعة طوال فترة المشروع بما يعادل 25 مليار دولار سنويا في خزانة البنك المركزي، مع دفع مستحقات المقاولين بالجنيه المصري وتوفير ملايين فرص العمل.

و تابع عبد الحميد أن الصفقة مذهلة من جميع الجوانب و تغير كبير في تنمية منطقة الساحل الشمالي، خاصة أن شركة "أبو ظبي" تقوم بالتنمية وهذا يعني أن 90% من مبيعات هذا المشروع ستكون للأجانب، ويعني دخول عملة صعبة جديدة للدولة المصرية في حصتها و كذلك في انفاق الأجانب أثناء فترة إقامتهم في مصر، و سيوفر عوائد رهيبة لتحريك للاقتصاد المصري.