حزب مصر أكتوبر: مشروع تطوير "رأس الحكمة" يجعل من مصر وجهة عالمية

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنجاح الحكومة في عقد صفقة استثمارية كبري لتنمية منطقة رأس الحكمة، مؤكدا أن المشروع امتدادا تاريخيا لعمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد "الباز" فى تصريحات له منذ قليل، على أن المشروع يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلة لوجهة عالمية ومقصد سياحي عالمي فضلا عن توفير مئات الالاف من فرص العمل للشباب وشركات القطاع الخاص التي ستشارك فى المشروع.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن المشروع يتضمن ضخ 35 مليار دولار في السوق المصري خلال شهرين مما يساهم في حل أزمة السيولة الدولارية، من خلال حصول مصر عى 35% من أرباح المشروع، ودفع عجلة الانتاج المحلي مما يعزز الثقة أكثر فى الاقتصاد المصري.

وأكد أن مشروع رأس الحكمة كلل جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين سواء من خلال الشباك الواحد أو الاعفاءات ، أو تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، موضحا أن صفقة رأس الحكمة سيشعر بمردودها المواطن البسيط خاصة بعد توفير العملة الصعبة وخفض ارتفاع الأسعار.