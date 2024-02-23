بلينكن يُعبّر عن خيبة أمل أمريكية من إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خيبة أمل واشنطن من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن بلينكن قوله اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تعتبر أن توسيع المستوطنات لا يخدم الحل في المنطقة.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى التأكد من أن أي خطة لا تؤدي إلى المساس بمساحة غزة أو إلى عودة احتلالها من قبل إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تُخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

يُذكر أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يُعدّ من أهم العقبات أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خيبة أمل واشنطن من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن بلينكن قوله اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تعتبر أن توسيع المستوطنات لا يخدم الحل في المنطقة.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى التأكد من أن أي خطة لا تؤدي إلى المساس بمساحة غزة أو إلى عودة احتلالها من قبل إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تُخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

يُذكر أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يُعدّ من أهم العقبات أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تُعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتُشكل تصريحات بلينكن انتقادًا مباشرًا للسياسة الإسرائيلية الاستيطانية، وتؤكد على موقف الولايات المتحدة الثابت من حلّ الدولتين.

وتُشكل تصريحات بلينكن انتقادًا مباشرًا للسياسة الإسرائيلية الاستيطانية، وتؤكد على موقف الولايات المتحدة الثابت من حلّ الدولتين.