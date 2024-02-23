اقرأ غدًا في «البوابة».. شراكة وليس بيع أصول.. 35 مليار دولار تدخل مصر خلال شهرين من «رأس الحكمة»

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 24 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

شراكة وليس بيع أصول.. 35 مليار دولار تدخل مصر خلال شهرين من «رأس الحكمة» فى أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر

إنشاء مطار دولى وفنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال.. والدولة ملتزمة بتعويض أهالى مطروح على أرض المشروع نقدا وعينا

29410 شهداء فى قطاع غزة منذ بدء العدوان

«الأونروا» تصل إلى نقطة الانهيار.. وغارات صهيونية على رفح

الرئيس الأمريكى متهم بالإبادة الجماعية.. متظاهرون يقتحمون فندقا يقيم فيه بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

الصين تطالب أمريكا بإظهار موقف مسئول.. وتستجيب للنداء الدولى

مندوب بكين بالأمم المتحدة: تحقيق وقف فورى لإطلاق النار بغزة ضرورة حتمية

الحوثيون يهددون بإغلاق مضيق باب المندب كليًا

الرئيس السنغالى ماكى سال يعلن ترك السلطة فى 2 أبريل

عامان على الحرب.. بوتين يشيد بأبطال الشعب.. ويؤكد: 95% نسبة تحديث الترسانة النووية

الضغط على موسكو.. أوروبا تعلن الحزمة الـ13من العقوبات على روسيا