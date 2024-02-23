منة فضالي ومحمد إمام في دمياط لتصوير أعمال سينمائية

زار الفنان محمد عادل إمام اليوم الجمعة مدينة رأس البر في محافظة دمياط. وكشف محمد عادل إمام، عن صورة له من كواليس تصوير مسلسله "كوبرا" خلال تواجده في رأس البر.

نشر الفنان محمد عادل إمام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بلدنا جميلة .. رأس البر.. كوبرا".

يذكر أن مسلسل"كوبرا" ينافس في موسم دراما رمضان 2024 ، ويعرض على شاشة قنوات "MBC مصر" كما يعرض على منصة "شاهد" بموسم مسلسلات رمضان 2024 مسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، مجدي كامل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

كما وصلت الفنانة منة فضالي إلى مدينة رأس البر اليوم الجمعة ونشرت عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها صورها في مدينة راس البر كما نشرت البوستر الدعائي لمسلسل محارب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، والمقرر عرضه في رمضان 2024 على قنوات المتحدة.

يعد "محارب" من أبرز مسلسلات رمضان 2024، ويشارك فيه كوكبة من النجوم، منهم حسن الرداد، ماجد المصري، محمود البزاوي، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، سماء إبراهيم، غفران محمد، عابد عناني، ناهد السباعي، سلوى عثمان، محمود الليثي، محمود عمرو ياسين، عفاف شعيب، أحمد عنان، ملك أحمد زاهر.

ويعود حسن الرداد بمسلسل "محارب" إلى دراما رمضان 2024 بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه عام 202، وشارك في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمى، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، محمود حجازى، سلوى عثمان، عمر الشناوى، دارين حداد، دنيا سامى، غفران محمد وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.