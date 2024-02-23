السبت.. أولى انطلاقات فرقة ”بصمة" في قصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، في الثامنة مساء غد “السبت ” حفل لفرقة “بصمة” بقيادة الفنان احمد حسن .

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من تواشيح مصرية ودينية وأعمال غنائية جديدة وقديمة مثل: "القلب يعشق كل جميل" لام كلثوم- "والله عليا دين" لحورية حسن - "صلوا يا أهل الكمال" للراحل الفنان احمد عبدالله- "الي رحاب يثرب" من التراث الديني،

"اللهم صل على المحبوب" لمحمد الحلو كما يقدم الفنان احمد حسن من الحانه "أيا من بالوفاء قد عودوني" و "قصدت باب الرجاء".

يذكر أن فرقة بصمة تم تأسيسها حديثاً تحت قيادة الفنان أحمد حسن صوليست فرقة الانشاد الديني بدار الأوبرا المصرية تم تجميع وانضمام فريق الكورال من جميع محافظات وجامعات مصر واولي اعمال الفرقة كان لدعم القضية الفلسطينية باسم "أحنا القضية" من كلمات الشاعر محمد طلعت ،ألحان وغناء أحمد حسن وتوزيع الفنان شريف الوسيمى وهندسة صوت الفنان خالد رؤوف