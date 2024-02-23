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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

دراما رمضان.. روجينا تتصدر البوستر الدعائى لمسلسل "سر إلهي"

البوستر الدعائى لمسلسل
البوستر الدعائى لمسلسل سر إلهي
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نشرت منصة watch it الرقمية البوستر الدعائى لمسلسل "سر إلهي"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان، للمشاركة فى الموسم الدرامي المقبل.


وتصدرت الفنانة روجينا البوستر الدعائى للمسلسل، وعلقت المنصة على الصور: "انتظروا النجمة روجينا فى مسلسل سر إلهي، متوفر فى جميع أنحاء العالم".

تدور أحداث المسلسل حول تعرض البطلة للعديد من الصدمات والمشكلات، ويخذلها أقرب الناس لها، فتعود للإنتقام من الجميع فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

المسلسل بطولة روجينا، مي سليم، رنا رئيس، نهي عابدين، محمد ثروت، أحمد مجدي، تأليف أمين جمال والإخراج رؤوف عبد العزيز.

شاركت الفنانة روجينا فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، ومحمد عبدالحافظ، وأمير صلاح، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج رؤوف عبد العزيز.

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