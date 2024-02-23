أحمد شلبي : صفقة رأس الحكمة استثمار حقيقي للدولة المصرية

قال الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر تعليقا علي صفقة رأس الحكمة: تمثل صفقة رأس الحكمة خطوة كبيرة و هامة لمصر حيث ان توقيتها يعتبر حاسم ، فهذه الصفقة تعتبر من الاستثمارات الحقيقية للدولة لأنها ستساهم في إحداث تنمية حقيقية في منطقة كبيرة واستراتيجية مما سيحدث نقلة نوعية في منطقة الساحل الشمالي الغربي ككل ، و فيما يخص تفاصيل الصفقة فهي تعتبر ناجحة جدا ، سواء علي مستوي حصة الارباح و الدفعات الاولي او علي مستوي حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع وفرص العمل التي سيتم توفيرها من خلاله .

واشار الى ان المشروع سيساهم في تشغيل مصانع مواد البناء والخامات، كما سيقوم بتنشيط الحركة التجارية بوجه عام موضحا ان المشروع يعتبر نموذج للمشروعات التي ستساهم بشكل فعال في دوران عجلة الاستثمار في مصر و مثل هذه الصفقات تمثل مفتاح الخروج من الازمة الإقتصادية الحالية.

واضاف شلبى من اهم ملامح هذه الصفقة هو كونها صفقة منطقية وعادلة حيث ان الدولة لم تتنازل عن ايا من الاصول او الشركات المهمة التي تمتلكها بل بالعكس فحرصت الدولة علي التعاون مع شركة كبيرة لديها باع طويل في مجال التطوير العقاري ولديها القدرة علي خلق مدينة متكاملة بمميزات تنافسية علي مستوي العالم و هذا يعتبر ركن اساسي من اركان خطة مصر ٢٠٥٢ الخاصة بتنمية مساحة الرقعة المعمورة من ٧% ل ١٤ %.

وتابع : اتمني ان اري مثل هذه الصفقات في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وغيرهم من المدن التي بدأت الدولة في وضع النواة الاولي للتنمية فيها ونود ان نراها تنطلق للعالمية.