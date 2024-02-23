ماليزيا تطالب الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين

في جلسة استماع عامة في محكمة العدل الدولية، طالب وزير الخارجية الماليزي محمد حسن الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

وأكد حسن أن على الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع سياساتها وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانسحاب الفوري من تلك الأراضي.

وشدد على ضرورة تقديم الاحتلال الإسرائيلي تأكيدات وضمانات بعدم تكرار انتهاكاتها، ودفع تعويضات فعلية وقانونية، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات التشريعية المخالفة التي اعتمدتها بحق الأراضي الفلسطينية.

كما دعا حسن الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم تعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن انتهاكها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وتأتي هذه المطالبات ضمن مشاركة ماليزيا في جلسات الاستماع العامة التي بدأت يوم الاثنين الماضي، والتي تقدم خلالها أكثر من 50 دولة حججها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

ويرأس حسن الوفد الماليزي إلى محكمة العدل الدولية، حيث تسعى ماليزيا للحصول على رأي استشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعتبر الرأي الاستشاري عملية مهمة للحصول على مشورة قانونية من محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة.

وتعد هذه الخطوة من قبل ماليزيا تأكيدًا على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها للاحتلال الإسرائيلي.