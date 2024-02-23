سلوفينيا تقدم 500 ألف يورو كدعم مالي لوكالة الأونروا

أعلنت الحكومة السلوفينية اليوم الجمعة عن تخصيص مبلغ 500 ألف يورو كدعم مالي لصالح وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية السلوفينية أن هذه المساهمة المالية تأتي استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس للدول المانحة لضمان استمرار عمل المنظمة الإنسانية الأكثر أهمية في قطاع غزة.

وأكد البيان على أن تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة كان أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال زيارة وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى ليوبليانا مؤخرًا.

وإضافة إلى الدعم المالي، قررت الحكومة السلوفينية أيضًا تقديم مساعدة مادية للسكان المدنيين الفلسطينيين في شكل مواد غذائية ومعدات إيواء عبر الأردن.

وتعد هذه الخطوة تعبيرًا عن التزام سلوفينيا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساعدته في التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها.