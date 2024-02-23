هيئة بحرية بريطانية: حادث بحري قبالة سلطنة عمان

أفادت هيئة بحرية بريطانية بوقوع حادث مريب على بعد نحو 175 ميلًا بحريًّا شرق محطة قلهات للغاز المسال قبالة سلطنة عمان.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الجمعة، إن سفينة أبلغت عن رؤية مريبة لثلاث زوارق صغيرة وأخرى كبيرة في المنطقة، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من هجوم صاروخي استهدف سفينة شحن في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها.

وقالت الهيئة أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ترد على الهجوم الذي وقع على بعد 70 ميلا بحريا من عدن باتجاه البحر الأحمر، دون الإدلاء بتفاصيل.

وتشهد منطقة خليج عدن وبحر العرب تصاعدًا في الأنشطة البحرية المريبة والهجمات على السفن التجارية في الآونة الأخيرة.

وتعد هذه الحوادث مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، خاصة مع أهمية الممرات المائية في المنطقة للتجارة العالمية.