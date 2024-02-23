الصين وألمانيا تتعهدان بتعزيز التعاون في الذكرى السنوية العاشرة للشراكة

في الذكرى السنوية العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا، أكد كل من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ومستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني وينس بلوتنر، على أهمية تعزيز التعاون العملي بين البلدين.

وأكد وانغ يي على ضرورة التزام البلدين بمبادئ السوق وحل الخلافات بشكل صحيح في سياق التقدم والتنمية المشتركة، ورفض الحمائية، وتقديم إسهامات إيجابية في الاستقرار والتنمية والازدهار على الصعيد العالمي.

وأعرب وانغ يي عن استعداد الصين لتعزيز الاتصالات مع ألمانيا بشكل أكبر، وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعميق التعاون وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد بلوتنر استعداد ألمانيا لتوسيع التعاون مع الصين بشكل أكبر في مختلف المجالات، وتقديم إسهامات جديدة في معالجة تغير المناخ وتعزيز السلام والتنمية على الصعيد العالمي.

وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.