حزب الجيل يشيد يتوقيع صفقة تطوير رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية

أشاد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي بما تم اليوم فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة من توقيع صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية بعيدة تماما عن عن بيع أى أصول حيث يعتبر من أكبر المشروعات بين مصر والإمارات فى شكل استثمار مباشر.

وقال "عوض" فى تصريح صحفي: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمشروع رأس الحكمة الضخم، الذي يتضمن إنشاء مطار ومشروعات متكاملة بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية. إن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تم تأكيد استثمار 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار خلال شهرين. وستحصل مصر على 35% من أرباح هذا المشروع، وتسعى الإمارات للاستثمار 150 مليار دولار في رأس الحكمة.

وأوضح مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذه الخطوات تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يساهم المشروع فى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواجهة البطالة وتخفيض قيمة الدولار الأمريكي قى السوق الموازى، مما يساهم فى انخفاض الأسعار.

وطالب "عوض " بإستغلال هذا الاستثمار الضخم فى مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج فى كافة المجالات التنموية، من خاصة صناعات الأخضر، بجانب أهمية الاستثمار قى توطين الصناعات التكنولوجيا والإلكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيماوية.

وتابع: مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، والصفقة بمثابة رد قاطع على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري، ومناخ مصر الاستثماري جاذب الآن من خلال البنية التحتية القوية التي وضعتها الدولة في السنوات الأخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه، ويفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.