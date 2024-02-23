ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حزب الجيل يشيد يتوقيع صفقة تطوير رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية

رئيس حزب الجيل الديمقراطي
رئيس حزب الجيل الديمقراطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي بما تم اليوم فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة من توقيع صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية بعيدة تماما عن عن بيع أى أصول  حيث يعتبر من أكبر المشروعات بين مصر والإمارات فى شكل استثمار مباشر.

وقال "عوض" فى تصريح صحفي: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمشروع رأس الحكمة الضخم، الذي يتضمن إنشاء مطار ومشروعات متكاملة بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية. إن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تم تأكيد استثمار 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار خلال شهرين. وستحصل مصر على 35% من أرباح هذا المشروع، وتسعى الإمارات للاستثمار 150 مليار دولار في رأس الحكمة.

وأوضح مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذه الخطوات تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يساهم المشروع فى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواجهة البطالة وتخفيض قيمة الدولار الأمريكي قى السوق الموازى، مما يساهم فى انخفاض الأسعار.

وطالب "عوض " بإستغلال هذا الاستثمار الضخم فى مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج فى كافة المجالات التنموية، من  خاصة صناعات الأخضر، بجانب أهمية الاستثمار قى توطين الصناعات التكنولوجيا والإلكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيماوية.

وتابع: مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، والصفقة بمثابة رد قاطع على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري، ومناخ مصر الاستثماري جاذب الآن من خلال البنية التحتية القوية التي وضعتها الدولة في السنوات الأخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه، ويفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الاقتصادات الكبرى التعاون الثنائي بين البلدين الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيارات الكهربائية الصناعات العسكرية العاصمة الإدارية الجديدة تعزيز التعاون الاقتصادي حزب الجيل الديمقراطي شركات مصرية مواجهة البطالة