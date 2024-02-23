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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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نتائج حملة أمنية مكبرة لاستهداف المراكز العلاجية غير المرخصة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة، حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة التى تمارس أٌطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (9) مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص كما تم ضبط (9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة الإسكندرية