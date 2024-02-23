الأهلي يهزم ميدياما ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مضيفه ميدياما الغاني بهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بابا يارا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 48 من المباراة ليخطف أغلى 3 نقاط للفريق الأحمر في حملة الدفاع عن اللقب ويقترب من حسم التأهل في انتظار نتيجة مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بينما يتذيل فريق ميدياما الغاني الترتيب برصيد 4 نقاط.

كان فريق ميدياما الأخطر على مرمى الأهلي في الشوط الأول والأكثر استحواذا على الكرة وهدد مرمى المارد الأحمر في أكثر من فرصة.

وانقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من فرصتين محققتين لأصحاب الأرض.

فى المقابل اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة وانطلاقات حسين الشحات وبيرسي تاو ولكن دون خطورة على مرمى ميدياما.

في الشوط الثاني استعاد الأهلي مجريات اللعب وتمكن من تسجيل هدف مبكر عن طريق حسين الشحات.

بعد الهدف سيطر الأهلي علي اللعب وشكل خطورة علي مرمى أصحاب الأرض.

دفع مارسيل كولر بتغييرات لتنشيط الفريق حيث دخل كلا من رامي ربيعه ووسام أبو علي وأكرم توفيق ورضا سليم وكريم فؤاد بدلا من ياسر إبراهيم وحسين الشحات وإمام عاشور وموديست وبيرسي تاو .

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة ميدياما الغاني بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وإمام عاشور وكريم نيدفيد

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو وانتوني موديست