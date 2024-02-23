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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

نفاد التذاكر.. حماقى يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية

محمد حماقي
محمد حماقي
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يستعد الفنان محمد حماقى لإحياء أولى حفلاته فى جولته الغنائية بأمريكا الشمالية التي تنطلق مساء اليوم من مدينة تورنتو بكندا وبالتحديد فى الحادية عشر بتوقيت كندا وفي السادسة صباح غد السبت بتوقيت القاهرة مع نفاد التذاكر بالكامل.

 

 كان حماقي قد وصل صباح أمس الخميس إلى  تورنتو الكندية وكان فى استقباله القائمين على الحفل وقام بتفقد مكان الحفل واماكن تواجد الجمهزر وإجرى بروفة للصوت.

ومن المقرر ان يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الامريكية حيث يحيي حفله فى لوس أنجلوس يوم 25 فبراير الجارى و حفلا في نيويورك في الأول من مارس وفى اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء اضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.


كما حقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقى ل عمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من آجواء الإثارة.

ومن المقرر ان يقدم حماقي خلال جولته الغنائية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية كبير من أغانيه الشهيرة منها " زيها مين" و" لا ملامة"  ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة  .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة الى حدث اغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة".

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