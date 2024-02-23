المخرج أحمد البوهي يشارك بـ"تشارلي" في معرضي بغداد ومسط للكتاب

يشارك أحمد البوهي مخرج العرض المسرحي "تشارلي"، بكتابه الأول الذي يحمل عنوان "تشارلي" الصادر حديثا عن دار عصير الكتب، وبمشاركة كتابيه للدكتور مدحت العدل، في معرض بغداد الدولي للكتاب، ومعرض مسقط الدولي للكتاب بسلطنة عمان في الفترة من ٢١ فبراير الجاري ويستمر حتى ٢ مارس ٢٠٢٤.

وقال المخرج أحمد البوهي: مالحقتش احتفل أو أشارككم إطلاق كتابي الأول "تشارلي" اللي صدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكتبته بالمشاركة مع الدكتور مدحت العدل.

وتابع: ستجدوا في الكتاب نسختين مختلفين من النص: الأولى تتضمن الأغاني المحذوفة من العرض، لأنها تستحق التوثيق لمدى العمق والأهمية، وأضاف لها الدكتور مدحت العدل بموهبته حساسية خاصة، وحذفت من العرض لأسباب مختلفة.

وواصل: وفي النسخة الثانية النص الذي عُرض، مضافًا إليها رؤيتي الخاصة عن قصة تشارلي التي سردتها المسرحية.

وبجانب ما سبق من القصائد والجوانب الأيقونية عن تشارلي شابلن يلقي الكتاب الضوء على مراحل إنتاج العمل بدءًا من البحث والتدقيق وإعداد الفكرة وكتابتها، والتدريب لأكثر من 1600 ساعة بروفات.

واختتم حديثه قائلا: "يهمني جدًا متابعة ومعرفة ردود الفعل لمن تسمح له فرصة اقتناء وقراءة كتاب "تشارلي"، المتواجد الآن في مصر والدول العربية الشقيقة في جميع المكتبات"، موجها الشكر للكاتب محمد الجيزاوي لحرصه الشديد على تقديم الكتاب في أحسن صورة.

هذا وقد سبق وشارك المخرج أحمد البوهي بهذا الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابقة التي اختتمت فعالياتها في الخامس من فبراير الجاري.