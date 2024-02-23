عن طريق السوشيال ميديا.. بسمة ماهر تعلن انفصالها عن زوجها أحمد كشك

أعلنت الفنانة بسمة ماهر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد كشك، وذلك بعد زواج لم يتجاوز سنوات قليلة.

واكتفت الفنانة بسمه ماهر بكلمات بسيطة خلال المنشور وعلقت "عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تم الطلاق الرسمى بينى و بين ابو بنتى أحمد كشك".

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا فى التعليقات بالتعبير عن حزنهم للخبر، وتمنوا التوفيق فيما هو قادم للطرفين.

شاركت الفنانة بسمه ماهر العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "المداح بأجزائه، هجمه مرتده، وأهو ده اللي صار، وبدل الحدوته تلاته، وعايزه اتجوز".