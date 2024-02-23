صور.. رامي جمال وهارموني يضيئون سماء الأهرامات

أحيا الفنان رامي جمال وكورال هارموني عربي ، حفلا غنائيا بمنطقة الصوت والضوء وشهد حضور كبير وتفاعل مع أغانيهم.

الحفل الغنائي أقيم عند سفح أهرامات الجيزة في منطقة الصوت والضوء، وقدمته الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

وقدم رامي جمال لجمهوره خلال الحفل أبرز أغانيه، منها أغنية "جيت متأخر"، أغنية "أوعديني"، أغنية "بيهم كلهم"، أغنية "قمر ومنور"، أغنية "بعده فارق"، و"لحظة بعادك" وغيرها من الأغاني، وهو من تنظيم ميديا ميوزيك بلال التحيوي، والألعاب النارية لأحمد جمال.

وأعطى رامي جمال فرصة الغناء للعديد من الشباب من حضور الحفل الذين يتمتعون بصوت غنائي مميز، دعما منه للمواهب الشابة.

وشهد الحفل حضور كل من الفنانة سارة نخلة، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى شخصيات عامة.

يذكر أن رامى جمال طرح مؤخرا ديو غنائى يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدي.