الفنانة سمية الألفى تعلن تعافيها من السرطان بعد رحلة علاج طويلة

أعلنت الفنانة المصرية سمية الألفي تعافيها من مرض السرطان لتنتهي بذلك معاناتها مع المرض بعد رحلة علاج استمرت أكثر من 6 سنوات بعدما كانت قد ابتعدت عن الأضواء بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان وإجرائها جراحة لاستئصال الورم تبداء رحلة العلاج ومحاربة المرض لتتمكن اليوم بارضاء جميع متابعينها ومحبيها بانتصارها على المرض واعلان تعافيها لعودة الابتسامة الى جمهورها الحبيب .

ولدت سمية الالفى فى محافظة الشرقية عام 1953 واليوم الموفق 23 يوليو هو يوم ميلادها وذكرى تعافيها من المرض لتكون رسالة الخير بين محبيها وكانت قد حصلت على ليسانس الادب جامعة القاهرة وعملت فى الفن لنتج الكثير من الاعمال المتميز التى جعلتها تجلس فوق عرش قلوب جمهورها .

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو نشره ابنها أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وبدت بصحة جيدة بعد تعافيها من المرض مما دعى عدد كبير من المتابعين للتعبيرعن اشتياقهم لرؤية سمية الألفي من جديد فيما علق عمر الفيشاوي على الفيديو مؤكدا أن هذا اليوم هو الأفضل في حياته.