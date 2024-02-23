حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية قرب الحدود دعمًا لغزة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، عن استهدافه مواقع "المالكية" و"رويسات العلم" و"الرادار" الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، وذلك دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

وجاء في بيان "حزب الله" أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع المالكية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة".

وأضاف البيان أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وأكد "حزب الله" أيضًا استهداف "موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة".

تُعد هذه العملية تصعيدًا خطيرًا من قبل "حزب الله" في ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل.