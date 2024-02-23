شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة.. ونصف مليون يواجهون خطر المجاعة

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الدحدوح في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن جثامين تسعة شهداء، وعدد من الجرحى وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف تجمع للمدنيين قرب مدرسة عسقلان شرقي خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى أن قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف شارع الصناعة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة.

كما استهدفت قوات الاحتلال النازحين في مدرسة الفلاح بقنابل دخانية وأجبرتهم على النزوح من الحي إلى غرب المدينة، وما تزال تلك القوات تواصل أعمال الحفر وتدمير المنازل شرقي الحي.

وحذرت المصادر من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يُشكل "مثلث موت" للمواطنين، حيث يتعرضون للاستهداف المتواصل والمجاعة وانتشار الأوبئة.

وأكدت أن نصف مليون مواطن شمال غزة يعانون المجاعة التي تُهدد حياتهم بصمت، مشيرة إلى أن هناك نحو 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة، و60 ألف سيدة حامل، كذلك 700 ألف طفل في القطاع، يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

وطلبت إدارة مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى داخل المستشفى.

وارتفع عدد ضحايا القصف الذي استهدف النازحين، مساء أمس، قرب دوار النابلسي في مدينة غزة إلى 22 شهيدًا.

وقالت وكالة "الأونروا" إن مليون شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافقها ومحيطها، مشيرة إلى أن أكثر من 400 شخص استشهدوا في غزة خلال بحثهم عن مأوى بمرافق الوكالة، وأنه لا يوجد مكان آمن بالقطاع.

يُسلط هذا النص الضوء على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث يُواجهون خطر الموت من القصف أو المجاعة أو نقص الأدوية.