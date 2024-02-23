مدبولي: صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صفقة رأس الحكمة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وأن هذه المنطقة بها جميع الظروف التي تستوعب كمية كبيرة من الاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الصفقة تأتي في إطار الفكر الاستراتيجي الذي تنتهجه مصر للتنمية العمرانية.

ولفت إلى أن ما يتم يوفر فرص عمل كثيرة وأنه تم وضع مجموعة من المدن بالساحل الشمالي، ضمن مخطط التطوير لتصبح مجتمعات عمرانية متكاملة وليست مدن سياحية فقط.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي وافق في اجتماعه أمس الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، حيث أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.