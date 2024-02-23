بالصور.. الهلال الأحمر المصري ببورسعيد يجهز 9 شاحنات لقطاع غزة

جهزت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، 9 شاحنات مساعدات إنسانية، اليوم الجمعة، وذلك لإرسالها إلى أشقائنا في قطاع غزة.

أشار عصام الهندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، إلى أنه جرى تجهيز القافلة رقم 6 من خلال الفرع، والتي تضم 9 شاحنات مساعدات إنسانية منهم 6 شاحنات كراتين رمضانية بها 17 نوع من المواد الغذائية وشاحنتين زجاجات مياه وشاحنة بطاطين.



وأكد أنه سيجرى أيضًا تجهيز شاحنتين أو أكثر أيضا خلال شهر رمضان المبارك بها مواد غذائية لإرسالها عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة.

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