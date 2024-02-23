رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الادارية الجديدة، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية اكسترا نيوز والقناة الاولى المصرية.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" بالشراكة مع "كيانات كبرى" في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امس الخميس.

ولم يوضح البيان الجهات المستثمرة أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، المنتظر اعلان تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي.