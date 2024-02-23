ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الادارية الجديدة، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية اكسترا نيوز والقناة الاولى المصرية.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" بالشراكة مع "كيانات كبرى" في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امس الخميس.

ولم يوضح البيان الجهات المستثمرة أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، المنتظر اعلان تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي.

الوزراء إكسترا نيوز الاستثمار الأجنبي التواصل الاجتماعي الحكومي