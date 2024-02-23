بأياد مصرية.. الفنان محمد صبحى يعرض مراحل صنع قالب تمثال لوجهه

شارك الفنان محمد صبحي الجمهور بنشر فيديو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بنحت فيديو لوجهه وكل مراحل صناعته.

https://www.instagram.com/reel/C3r9BUbMIGx/?igsh=anlvZ21qdThpM3V3

وعلق الفنان محمد صبحى على الفيديو "المره دي فريق عمل مصرى مبدع، لعمل قالب لوجهي.. إنتظروا مفاجأة"، وظهر من خلال الفريق المختص بإعداد كل المراحل التحضيرية لصناعة قالب الوجه، ووضع المواد الخاصة بذلك لوجه الفنان محمد صبحى.

تفاعل الجمهور بشكل كبير على منشور الفنان محمد صبحى، وعلق المتابعين على صفحته الشخصية "مستنيين جدا الشكل النهائي"، "أحلى حاجه دعمك للمصريين"، "ياريت تحط التمثال فى مدينة سنبل".

قدم الفنان محمد صبحى مؤخرا العرض المسرحي "عيله اتعمل لها بلوك"، على مسرح مدينة سنبل، وحقق العرض نجاح كبير وظل رافع شعار كامل العدد معظم أيام العرض المسرحى.

ويستعد الفنان محمد صبحى أن يقدم عرض مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، ولم يعلن عن كافة التفاصيل سوى أن العرض سيكون من نوع عروض الإستعراض المسرحي.

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