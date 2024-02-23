محمد عبده يغني "قصة العوجا" للموسيقار طلال احتفالًا بيوم التأسيس

في أجواء اسطورية مبهرة واحتفاء بمناسبة يوم التأسيس السعودي، قدم فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "قصة العوجا" ضمن حفل غنائي مسرحي ضخم، من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع إسلام مرغني، إشراف عام خالد أبو منذر، أغنية تعبر عن عرس ثقافي يحمل نكهة خاصة، وزخم يحمل تركم تراث المملكة العربية السعودية، من خلال حفل يوم التأسيس، وتم خلال الحفل الغنائي المسرحي تقديم لوحة فنية بديعة، تنقلنا لزمن الماضي بنسماته التاريخية الجميلة، والحاضر الزاهر بالتقدم، وسط تفاعل جماهيري كبير.

من جانبه أعرب محمد عبده، عن سعادته بالمشاركة في حفل يوم التأسيس وقال: كلنا كفنانين من بداية حياتنا الفنية نعتز بفرحة الوطن ونغني له، هذا هو شعوري كفنان يحتفل بيوم التأسيس، وأغنية "قصة العوجا" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، وكنت سعيدًا جدًا وأنا أغني في احتفالات اليوم الوطني، وندعو الله العلي القدير ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان.