بايدن يفرض 500 عقوبة جديدة على روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا، عشية الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تُستهدف هذه العقوبات الأفراد المرتبطين بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، والقطاع المالي في روسيا، والقاعدة الصناعية الدفاعية، وشبكات المشتريات، والمتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة، جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض

فرضت الولايات المتحدة أيضًا قيودًا جديدة على التصدير على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم من الباب الخلفي لآلة الحرب الروسية.

تأتي هذه العقوبات في إطار سعي الولايات المتحدة لخفض عائدات الطاقة في روسيا بشكل أكبر.

ووجه الرئيس بايدن فريقه بتعزيز الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

جدد بايدن دعوته لمجلس النواب الأمريكي لإقرار مشروع قانون تخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا "قبل فوات الأوان".

شدد بايدن على أن هذا المشروع "يوفر تمويلا عاجلا لأوكرانيا"، كما أنه "يستثمر في القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية" أيضا.

حذر بايدن من أن معارضة مشروع القانون هذا "تصب في مصلح بوتين".

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات أيضا

في وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات.

تأتي هذه العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كرسالة قوية لروسيا بأنها ستدفع ثمنًا باهظًا لغزوها لأوكرانيا.

تُظهر هذه العقوبات أيضًا تضامن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في صراعها ضد الغزو الروسي.