إعمار تزيد مساحة مشروع ذا أويسس بدبي بـ 108% وترفع قيمته الاستثمارية إلى 73 مليار درهم

شركة إعمار العقارية خطوة توسعية كبرى لمشروعها السكني ذا أويسس، مبينة أنه ستتم زيادة مساحته بنسبة 108% ورفع القيمة الاستثمارية فيه من 34 مليار درهم إلى 73 مليار درهم، وبينت الشركة في بيان أنه سيتم الالتزام بتحديد معايير جديدة للحياة الفاخرة في المشروع.

وأضافت أنه سيتم التركيز في المشروع على توفير قصور وفيلات تطل على قنوات المياه والبحيرات والحدائق، مبينة أنه سيتم تخصيص 25% من مساحة المشروع للمرافق مثل المساحات الخضراء، والبحيرات، ومسارات الجري، ووسائل الراحة.

وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت شركة إعمار العقارية قد أطلقت مشروع ذا أويسس الفاخر في يونيو 2023، حيث يقع المشروع بين مجمع عقارات جميرا للغولف ومجمع دبي للاستثمار.

ويضم المشروع وحدات سكنية، ومنطقة مخصصة لمحلات البيع بالتجزئة، ومجموعة متنوعة من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات.

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