رئيس لجنة انتخابات مهندسين القاهرة: الإقبال متوسط حتى الآن

قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات وأمين نقابة مهندسين القاهرة ان التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة بدأ في العاشرة صباحا موضحا ان الإقبال الي الان متوسط والعملية الانتخابية تسير بانتظام .

وأشار إلى أن نقابة القاهرة قسمت عدد لجان التصويت وعددها ٥٦ لجنة الي .. عدد ١٨ لجنة للشعبة الكهربائية تبدأ من اللجنة ١ الي اللجنة ١٨

ومن لهم حق التصويت بالشعبة ٩٠٠٦٢.

اما الشعبة الميكانيكية فتبدا من اللجنة ١٩ الي اللجنة ٣٠ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة ٥٩٣٩٩

وبالنسبة للشعبة المدنية فتبدا من اللجنة ٣١ الي اللجنة ٤٣، وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة ٦٢٣٨٨ مهندس.

والشعبة المعمارية فتبدا من اللجنة ٤٤ للجنة ٥٢

ومن لهم حق التصويت بالشعبة ٤٢٣٢٩ مهندس

ولجنة واحدة لشعبة الغزل والنسيج وهي اللجنة ٥٣ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٤٣٩.

والشعبة الكيمائية لجنة واحده وهي اللجنة رقم ٥٤ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٦٧٨ مهندس.

ولجنتان لشعبة التعدين والبترول ٥٥ و٥٦ ،

وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٥١١٢ مهندس.