الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا فى انقلاب توك توك بالمريوطية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 اشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب توك توك بمنطقة المريوطية.

كما أمرت بالتحفظ على سائق التوك توك المتسبب فى الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

وكان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية

وعلى الفور، انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب توك توك بعد وحدة مرور ميت رهينة.

وأسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.