ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطلين في حيازة أقراص الترامادول وفرد خرطوش بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية لمخدرى لحشيش، البودر" عدد من الأقراص المخدرة فرد خرطوش وطلقتين بمنطقة مدينة نصر.

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام شخصين بالاتجار في اقراص الترامادول وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة البلاغ الوارد وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطلَين “لأحدهما معلومات جنائية”بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الحشيش، البودر"- عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس عاطلين أقراص مخدرة مدينة نصر