دراما رمضان.. طرح البرومو الكامل لمسلسل "نعمه الأفوكاتو"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل"نعمه الأفوكاتو" البرومو الدعائى الكامل للمسلسل، وذلك للإستعداد للمشاركة فى الموسم الرمضاني المقبل، خلال الأعمال المشتركة فى دراما رمضان.

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ونشرت الفنانة مي عمر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" البرومو الدعائى للمسلسل، وعلقت على الفيديو "بسم الله توكلنا على الله، البرومو الكامل لمسلسل نعمه الأفوكاتو، رمضان ٢٠٢٤، إن شاء الله للعرض، المخرج محمد سامي تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، إنتاج مها سليم".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية محامية، تتعرض لمواقف وأزمات وخيانه، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

المسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو ريه، أروي جوده، سامي مغاورى، سلوى عثمان، تأليف مهاب طارق، والإخراج محمد سامي.

شاركت الفنانة مي عمر فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "علاقة مشروعة"، بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقى، تأليف سماح الحريري، والإخراج خالد مرعى.